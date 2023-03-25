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19 минут назад

Дацик назвал предпочтительного соперника после победы над Дос Сантосом

Чемпионат.com

Звёздный российский боец смешанного стиля Вячеслав Дацик высказался о победе в кикбоксёрском поединке с бразильцем Джеронимо «Мондрагоном» Дос Сантосом, состоявшемся сегодня, 25 марта, а также назвал предпочтительного соперника.

Дацик назвал предпочтительного соперника после победы над Дос Сантосом
Фото: ТАССТАСС

Напомним, поединок завершился на старте первого раунда после успешной атаки Дацика, нокаутировавшего соперника правым хуком.

«Мондрагон — молодец, он не бегал, он шёл вперед, атаковал. Мы зарубились. Оказалось, что я в детстве кушал больше скорлупы, и мои кости крепче. Вот и всё. Идея Гаджи? Да вообще весело. У Гаджи много афигенных идей. Весёлая заруба тоже получится. Также я хотел бы реванш с Жеромом ле Баннером», – приводит слова Дацика пресс-служба промоушена Ural FC.

Бокс,Вячеслав Дацик,
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