Тренер рассказал о бое Аминевой со спортсменкой с качествами юноши

Россиянка Азалия Аминева на чемпионате мира в Индии боксировала со спортсменкой, имеющей силовые и скоростные качества мужчины. Позже ее отстранили из-за высокого уровня тестостерона. Об этом заявил главный тренер сборной России Альберт Муталибов, передает ТАСС.

Фото: Пресс-служба IBA Пресс-служба IBA

Наставник рассказал, что сразу заподозрил: с алжирской спортсменкой Иман Хелиф что-то не так. Она проявляла несвойственные женщинам-боксерам физическую силу и скоростные качества.

«По сути, это была спортсменка с качествами юноши», - сказал тренер.

Подозрения, по сути, оправдались. Иман Хелиф была исключена из соревнований из-за высокого уровня тестостерона.

Аминева уступила Хелиф в 1/8 финала чемпионата мира. При этом россиянка отправила соперницу в тяжелый нокдаун.

По словам Муталибова, он приветствует новую процедуру, установленную IBA (Международной ассоциацией бокса). Она позволяет отстранять спортсменок, организм которых аналогичен мужскому. Однако тесты на тестостерон надо проводить в начале турнира, а не по ходу соревнований. Иначе возникают казусы, как в случае с Хелиф. Она победила несколько спортсменок, прежде чем дошла до полуфинала.