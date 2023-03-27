Джошуа засомневался в проведении боя с Фьюри

Британский боксер Энтони Джошуа высказался о возможном бое против соотечественника Тайсона Фьюри. Его слова приводит talkSPORT.

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Джошуа засомневался в проведении поединка из-за финансовых условий.

«Они предложили [украинцу Александру] Усику 30 процентов от призового фонда за бой за звание абсолютного чемпиона мира. Просто представьте себе на минутку, какое предложение получу я», — поделился он.

22 марта менеджер украинца Эгис Климас объявил об отмене поединка Усика и Фьюри. Боксеры должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года. После этого промоутер Эдди Хирн предложил Фьюри сразиться с Джошуа.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).