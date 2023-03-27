Промоутер Усика назвал главную проблему Тайсона Фьюри

«Я считаю, что проблема Тайсона Фьюри кроется не в боксе, а в жизни. Всё дело в том, что у него нет цели. У него нет направления, в котором он движется. Он многого добился и хорошо заработал. Он не бедный человек, и ему не нужно вставать на работу в пять утра.



Что дальше? Ему всего 34 года, и это даже не половина жизни. Вполне вероятно, что он столкнётся с проблемами, потому что у него нет устойчивого мышления. Он двигается по кругу. Когда человек не знает, куда идти, то выбирает деньги. Но когда вы купите всё – вы больше не будете чувствовать себя хорошо», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Fighting On The Inside.