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49 минут назад

Промоутер Усика назвал главную проблему Тайсона Фьюри

Чемпионат.com

Александр Красюк, промоутер чемпиона WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинца Александра Усика, высказался о британце Тайсоне Фьюри после срыва переговоров с его командой.

Промоутер Усика назвал главную проблему Тайсона Фьюри
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Я считаю, что проблема Тайсона Фьюри кроется не в боксе, а в жизни. Всё дело в том, что у него нет цели. У него нет направления, в котором он движется. Он многого добился и хорошо заработал. Он не бедный человек, и ему не нужно вставать на работу в пять утра.

Что дальше? Ему всего 34 года, и это даже не половина жизни. Вполне вероятно, что он столкнётся с проблемами, потому что у него нет устойчивого мышления. Он двигается по кругу. Когда человек не знает, куда идти, то выбирает деньги. Но когда вы купите всё – вы больше не будете чувствовать себя хорошо», – сказал Красюк в интервью YouTube-каналу Fighting On The Inside.

Бокс,Александр Красюк,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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