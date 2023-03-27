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11 минут назад

Путин отметил яркие лидерские качества победительницы чемпионата мира по боксу Демурчян

ТАССиещё 2

Президент РФ Владимир Путин поздравил Анастасию Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу 2023 года в Нью-Дели, отметив ее яркие лидерские качества, мастерство и волю. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с блестящей победой. На чемпионате мира в Нью-Дели вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю, одолели сильных и опытных соперниц, своим триумфом подтвердили крепкие, уверенные позиции отечественной школы бокса", - говорится в телеграмме.

Глава государства пожелал спортсменке новых успехов и всего наилучшего.

Демурчян прокомментировала победу на чемпионате мира

Сборная России завоевала три награды на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходил в Нью-Дели с 15 по 26 марта, и заняла третье место в медальном зачете турнира. Россиянки завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали по итогам соревнований. Чемпионкой мира стала Анастасия Демурчян, которая выступает в весовой категории до 70 кг.

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