Президент РФ Владимир Путин поздравил Анастасию Демурчян с победой на чемпионате мира по боксу 2023 года в Нью-Дели, отметив ее яркие лидерские качества, мастерство и волю. Телеграмма опубликована в понедельник на сайте Кремля.

"От души поздравляю вас с блестящей победой. На чемпионате мира в Нью-Дели вы продемонстрировали яркие лидерские качества, мастерство и волю, одолели сильных и опытных соперниц, своим триумфом подтвердили крепкие, уверенные позиции отечественной школы бокса", - говорится в телеграмме.

Сборная России завоевала три награды на чемпионате мира по боксу среди женщин, который проходил в Нью-Дели с 15 по 26 марта, и заняла третье место в медальном зачете турнира. Россиянки завоевали по одной золотой, серебряной и бронзовой медали по итогам соревнований. Чемпионкой мира стала Анастасия Демурчян, которая выступает в весовой категории до 70 кг.