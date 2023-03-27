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1 час назад

Джошуа: если проиграю Франклину, буду вынужден завершить карьеру

Чемпионат.comиещё 3

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе, звёздный британец Энтони Джошуа (24-3, 22 KO) высказался о предстоящем поединке с американцем Джермейном Франклином (21-1, 14 KO), который состоится 1 апреля в Лондоне.

Джошуа: если проиграю Франклину, буду вынужден завершить карьеру
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«У нас есть соперник, Джермейн Франклин, с которым я встречусь 1 апреля. У него появился шанс, и это здорово, каждый боец заслуживает шанс. Не смотрю на него как на разминку. Как по мне, медиа сделали его таким, но я смотрю на него как на реального претендента.

Я надеюсь на победу 1 апреля, потому что если я проиграю, то буду вынужден завершить карьеру, и это очевидно. Никто больше не даст мне большой бой. Франклин – серьёзный боец, и я не собираюсь проигрывать», – приводит слова Джошуа DAZN.

Бокс,Энтони Джошуа,
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