Джошуа: если проиграю Франклину, буду вынужден завершить карьеру

«У нас есть соперник, Джермейн Франклин, с которым я встречусь 1 апреля. У него появился шанс, и это здорово, каждый боец заслуживает шанс. Не смотрю на него как на разминку. Как по мне, медиа сделали его таким, но я смотрю на него как на реального претендента.



Я надеюсь на победу 1 апреля, потому что если я проиграю, то буду вынужден завершить карьеру, и это очевидно. Никто больше не даст мне большой бой. Франклин – серьёзный боец, и я не собираюсь проигрывать», – приводит слова Джошуа DAZN.