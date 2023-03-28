«Очень сильный соперник». Джошуа готов провести третий бой с Усиком

«Я дважды проиграл Усику. Я подвёл своих болельщиков. Поэтому нормально воспринимаю критику. Я её заслужил. У меня всегда максимально высокие ожидания от своего перформанса. Но в лице Усика я получил действительно очень сильного соперника. Я однозначно с огромным удовольствием принял бы третий бой с ним», — сказал американец в интервью Boxing King Media.