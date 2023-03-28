«Никто не в безопасности». Уайлдер о возможном бое с Усиком

Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком после того, как стало известно об отмене его поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

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«Следующими могут быть многие. Самое замечательное в боксе то, что это будет мировое событие. Никто не в безопасности», — приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри должен состояться 29 апреля, однако стороны не договорились о гонорарах, в первую очередь при проведении возможного реванша. При этом каждая сторона обвиняет другую в срыве поединка.