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26 минут назад

«Никто не в безопасности». Уайлдер ответил на вопрос о возможном бое с Усиком

Чемпионат.com

Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком после того, как стало известно об отмене его поединка с британцем Тайсоном Фьюри.

«Никто не в безопасности». Уайлдер о возможном бое с Усиком
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Следующими могут быть многие. Самое замечательное в боксе то, что это будет мировое событие. Никто не в безопасности», — приводит слова Уайлдера Boxing Social.

Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри должен состояться 29 апреля, однако стороны не договорились о гонорарах, в первую очередь при проведении возможного реванша. При этом каждая сторона обвиняет другую в срыве поединка.

Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда. Всего в активе американца 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу (42 – нокаутом).

Бокс,Роберт Хелениус,Деонтей Уайлдер,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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