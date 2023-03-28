«Никто не в безопасности». Уайлдер о возможном бое с Усиком

Американский боксёр, бывший чемпион мира Деонтей Уайлдер высказался о возможном поединке с украинцем Александром Усиком после того, как стало известно об отмене его поединка с британцем Тайсоном Фьюри.
«Следующими могут быть многие. Самое замечательное в боксе то, что это будет мировое событие. Никто не в безопасности», — приводит слова Уайлдера Boxing Social.
Ранее сообщалось, что бой Усика и Фьюри должен состояться 29 апреля, однако стороны не договорились о гонорарах, в первую очередь при проведении возможного реванша. При этом каждая сторона обвиняет другую в срыве поединка.
Напомним, в последнем бою Уайлдер встречался с представителем Финляндии Робертом Хелениусом. Деонтей одержал победу нокаутом за три секунды до конца первого раунда. Всего в активе американца 46 поединков, в которых он потерпел два поражения — оба от Фьюри. Один бой с его участием завершился вничью, 43 раза Деонтей одерживал победу (42 – нокаутом).