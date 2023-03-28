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20 минут назад

Кремлев призвал международные федерации быть независимыми

Матч ТВ

Глава Международной ассоциации бокса (IBA) Умар Кремлев в эфире программы «Все на Матч»!» на канале «Матч ТВ» призвал международные спортивные федерации сохранять независимость и не становиться инструментом в чужих руках.

Глава Международной ассоциации бокса обратился к международным федерациям
Фото: Матч ТВМатч ТВ

28–30 марта пройдет исполком Международного олимпийского комитета, на котором обсудят статус российских и белорусских спортсменов на международных соревнованиях.

— Призываю не заниматься глупостями и не быть чьим то инструментом, призываю каждую международную федерацию быть независимой и защищать свой устав, — сказал он в эфире «Матч ТВ».

Ранее глава МОК Томас Бах выступил против политического влияния на спорт и любых предложений о том, чтобы с российскими спортсменами обращались как с носителями коллективной вины. В январе в МОК заявляли, что могут рассмотреть возможность допуска на соревнования россиян и белорусов, которые не высказывались в поддержку СВО, в нейтральном статусе.

IBA — одна из немногих международных организаций, в настоящий момент допускающая россиян к участию в турнирах под своей эгидой. Накануне россиянки принимали участие в чемпионате мира по боксу в Индии с использованием национальной символики.

Бокс,Умар Кремлев,Томас Бах,
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