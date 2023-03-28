Поветкин рассказал, каким видом спорта будет заниматься его сын

Российский боксер Александр Поветкин заявил «Матч ТВ», что в будущем отдаст сына в самбо, а затем в бокс или кикбоксинг.

Фото: Матч ТВ Матч ТВ

Поветкин начал профессиональную карьеру 11 июня 2005 года, до этого боксер выиграл Олимпийские игры 2004 в Афинах в тяжелом весе. В профессионалах Александр становился чемпионом WBA, боксировал за титулы WBO и IBF. Поветкин объявил о завершении карьеры в июне 2021 года.

На профессиональном ринге он одержал 36 побед, трижды проиграл и один бой свел к ничьей.

В апреле 2020 года в семье Поветкина родился сын Вячеслав.

— Какая у вас была последняя тренировка? Что делали?

— Да ничего особого. Пробежался, мешки стучал, — сказал «Матч ТВ» Поветкин.

— Сколько бегали?

— Не очень много, километра 4–5.

— Как проводите свободное время?

— С семьей, друзьями.

— В какую секцию отдадите сына?