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35 минут назад

Поветкин рассказал, каким видом спорта будет заниматься его сын

Матч ТВиещё 1

Российский боксер Александр Поветкин заявил «Матч ТВ», что в будущем отдаст сына в самбо, а затем в бокс или кикбоксинг.

Поветкин рассказал, каким видом спорта будет заниматься его сын
Фото:  Матч ТВ Матч ТВ

Поветкин начал профессиональную карьеру 11 июня 2005 года, до этого боксер выиграл Олимпийские игры 2004 в Афинах в тяжелом весе. В профессионалах Александр становился чемпионом WBA, боксировал за титулы WBO и IBF. Поветкин объявил о завершении карьеры в июне 2021 года.

На профессиональном ринге он одержал 36 побед, трижды проиграл и один бой свел к ничьей.

В апреле 2020 года в семье Поветкина родился сын Вячеслав.

— Какая у вас была последняя тренировка? Что делали?

— Да ничего особого. Пробежался, мешки стучал, — сказал «Матч ТВ» Поветкин.

— Сколько бегали?

— Не очень много, километра 4–5.

— Как проводите свободное время?

— С семьей, друзьями.

— В какую секцию отдадите сына?

— Думаю, сначала в самбо, лет в пять шесть. Чтобы развивался. А потом — в бокс, кикбоскинг. Мужик должен быть мужиком.

Бокс,Александр Поветкин,
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