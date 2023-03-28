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29 минут назад

Александр Поветкин: хочется вернуться, но чувствую, что моё время прошло

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Вряд ли 42-летний спортсмен возобновит карьеру.

Поветкин: "Хочется вернуться, но чувствую, что моё время прошло"
Фото: BetassistBetassist

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе россиянин Александр Поветкин признался, что хотел бы вернуться на ринг. При этом спортсмен заявил, что вряд ли ему это удастся.

«Попробовать вернуться, конечно, хочется. Мне хочется боксировать. Но я чувствую, что моё время уже прошло. Да, постоянно хочется драться, начал ходить на тренировки», — сказал 42-летний Поветкин на пресс-конференции.

Поветкин был временным чемпионом мира по версии WBC, регулярным чемпионом мира по версиям WBA, WBC Diamond, WBC Silver, WBO International и WBA Inter-Continental.

В июне 2021 года он объявил о завершении карьеры. В общей сложности боксёр одержал 40 побед и потерпел три поражения. Его последним соперником стал британец Диллиан Уайт.

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