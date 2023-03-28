Поветкин: "Хочется вернуться, но чувствую, что моё время прошло"

Вряд ли 42-летний спортсмен возобновит карьеру.

Фото: Betassist Betassist

Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе россиянин Александр Поветкин признался, что хотел бы вернуться на ринг. При этом спортсмен заявил, что вряд ли ему это удастся.

«Попробовать вернуться, конечно, хочется. Мне хочется боксировать. Но я чувствую, что моё время уже прошло. Да, постоянно хочется драться, начал ходить на тренировки», — сказал 42-летний Поветкин на пресс-конференции.

Поветкин был временным чемпионом мира по версии WBC, регулярным чемпионом мира по версиям WBA, WBC Diamond, WBC Silver, WBO International и WBA Inter-Continental.