Поветкин: "Хочется вернуться, но чувствую, что моё время прошло"

Вряд ли 42-летний спортсмен возобновит карьеру.
Экс-чемпион мира по боксу в тяжёлом весе россиянин Александр Поветкин признался, что хотел бы вернуться на ринг. При этом спортсмен заявил, что вряд ли ему это удастся.
«Попробовать вернуться, конечно, хочется. Мне хочется боксировать. Но я чувствую, что моё время уже прошло. Да, постоянно хочется драться, начал ходить на тренировки», — сказал 42-летний Поветкин на пресс-конференции.
Поветкин был временным чемпионом мира по версии WBC, регулярным чемпионом мира по версиям WBA, WBC Diamond, WBC Silver, WBO International и WBA Inter-Continental.
В июне 2021 года он объявил о завершении карьеры. В общей сложности боксёр одержал 40 побед и потерпел три поражения. Его последним соперником стал британец Диллиан Уайт.