Усика заметили в Киево-Печерской лавре

Напомним, сегодня монахам Украинской православной церкви предписано выселиться из Лавры. Министерство культуры Украины 27 марта уведомило УПЦ о разрыве договора аренды монастыря в одностороннем порядке и о том, что комиссия по приемке имущества заповедника начнет работу 30 марта. Ранее в УПЦ призвали своих сторонников приходить в этот день в Лавру на молитву.