Глава WBC высказался о следующем сопернике Фьюри после срыва боя с Усиком

Глава Всемирного боксерского совета (WBC) Маурисио Сулейман высказался о новом поединке британца Тайсона Фьюри. Его слова приводит Boxing Scene.

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«В бою Деонтея Уайлдера и Энди Руиса определится следующий соперник Тайсона Фьюри по защите чемпионского титула», — заявил Сулейман.

Он отметил, что его крайне разочаровал срыв поединка британца с украинцем Александром Усиком.

22 марта менеджер Усика Эгис Климас объявил об отмене поединка Усика и Фьюри. Боксеры должны были сразиться 29 апреля, переговоры о бое шли с осени 2022 года.

«Неважно, насколько Усик пошел на компромисс, ему все равно выдвигали новые требования», — подчеркнул он.

В активе Фьюри 33 победы, одна ничья и ни одного поражения. Он владеет чемпионским поясом в тяжелом весе по версии Всемирного боксерского совета (WBC).