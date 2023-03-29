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1 час назад

Джонсон заявил, что «преподаст урок бокса» Дацику

Елена Прошина

Боксёр из США Кевин Джонсон заявил, что «преподаст урок бокса» спортсмену из России Вячеславу Дацику. Об этом сообщают «Известия».

Джонсон заявил, что «преподаст урок бокса» Дацику
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

«Я преподам ему урок бокса. Я дам ему самый лучший урок Мухаммеда Али. Надеру ему задницу так, как никто еще не видел. Все произойдет быстро, стремительно и так много, что никто не поймет, какой удар что делает», – заявил Джонсон.

При этом ранее Джонсон уже говорил о том, что специально приехал в Россию, чтобы «наказать» Дацика за оскорбительные слова в адрес легендарного боксёра Мухаммеда Али.

Джонсон также добавил, что бой с Дациком будет проходить «без уважения». По словам американского спортсмена, теперь любое действие Дацика «будет происходить без уважения».

Поединок Джонсона и Дацика состоится 31 марта на арене московской «Динамо».

Ранее Дацик и Джонсон провели битву взглядов.

Бокс,Вячеслав Дацик,Кевин Джонсон,Мухаммед Али,
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