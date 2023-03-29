Джонсон заявил, что «преподаст урок бокса» Дацику

«Я преподам ему урок бокса. Я дам ему самый лучший урок Мухаммеда Али. Надеру ему задницу так, как никто еще не видел. Все произойдет быстро, стремительно и так много, что никто не поймет, какой удар что делает», – заявил Джонсон.