Ковалев отказался от боя за звание претендента на титул чемпиона мира

Бывший чемпион мира россиянин Сергей Ковалев отказался от боя за звание претендента на титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг против южноафриканца Табисо Мчуну. Об этом ТАСС в четверг сообщили в промоутерской компании "Мейн ивентс", представляющей интересы Ковалева.

"Этот бой не вызвал интереса у телеканалов, поэтому он не состоится. Мы будем рассматривать другие варианты для Ковалева", - сказал собеседник агентства.

Ковалеву 39 лет, он дебютировал в первом тяжелом весе в мае прошлого года, победив болгарина Тервела Пулева. Этот поединок россиянин провел после почти трехлетнего перерыва. Россиянин был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 79,38 кг. Всего на его счету 35 побед (29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.