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38 минут назад

Боксер Сергей Ковалев отказался от боя за звание претендента на титул чемпиона мира

ТАСС

Бывший чемпион мира россиянин Сергей Ковалев отказался от боя за звание претендента на титул Всемирного боксерского совета (WBC) в весе до 90,71 кг против южноафриканца Табисо Мчуну. Об этом ТАСС в четверг сообщили в промоутерской компании "Мейн ивентс", представляющей интересы Ковалева.

Ковалев отказался от боя за звание претендента на титул чемпиона мира
Фото: ТАССТАСС

"Этот бой не вызвал интереса у телеканалов, поэтому он не состоится. Мы будем рассматривать другие варианты для Ковалева", - сказал собеседник агентства.

Ранее Всемирный боксерский совет (WBC) обязал Сергея Ковалева провести поединок против Табисо Мчуну.

Ковалеву 39 лет, он дебютировал в первом тяжелом весе в мае прошлого года, победив болгарина Тервела Пулева. Этот поединок россиянин провел после почти трехлетнего перерыва. Россиянин был чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF) и Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в весе до 79,38 кг. Всего на его счету 35 побед (29 нокаутом), 4 поражения и 1 ничья.

Бокс,Сергей Ковалев,
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