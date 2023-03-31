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52 минуты назад

«Заплати за машину, дом и учёбу сына». Промоутер Усика объяснил срыв боя с Фьюри

Чемпионат.comиещё 2

Александр Красюк, промоутер украинского непобеждённого боксёра Александра Усика, высказался о сорвавшихся переговорах с британцем Тайсоном Фьюри.

Промоутер Усика объяснил срыв боя с Фьюри
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Команда Усика вышла из переговоров, сейчас это ясно. Чтобы объяснить причину, давайте проведём аналогию. Представьте, что есть человек по имени Люк и у него есть автомобиль Lamborghini Urus за € 300 тысяч. Ты приходишь и предлагаешь € 500 тысяч, потому что очень хочешь его. Люк понимает, что у тебя большое желание и начинает выжимать преимущества. Он говорит, что ты можешь взять машину за € 1 млн. Ты понимаешь, что это много, но соглашаешься, потому что всё ещё очень хочешь его. Но вдруг он говорит: «Ты должен заплатить € 1 млн, но также покрыть страховку, возместить стоимость топлива за всё время, заплати аренду за мой дом, учёбу сына», и много подобного. И в конечном итоге он говорит, что ты не можешь водить этот автомобиль, а у тебя нет правда владеть им. И ты видишь, что сделка не выглядит справедливой и что делать? Ты уходишь. Потому что не имеет смысла продолжать», — цитирует Красюка Boxing Social.

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