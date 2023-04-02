$76.45+0.1482.39-0.75

Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри

Двукратный чемпион мира в супертяжёлом весе звёздный британец Энтони Джошуа вызывал на бой Тайсона Фьюри после победы в бою с американцем Джермейном Франклином.

Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри
© GETTY IMAGES

«Британский бокс — это потрясающая вещь, и, честно говоря, я ценю каждого из вас, без шуток. Я хотел бы прийти и поговорить с каждым из вас… Вы знаете меня, я стараюсь делать то, что хотят болельщики. Они сказал Фьюри, да? Что ж, мяч на его стороне. Для меня на 100 процентов было бы честью побороться за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.

Я стою здесь и говорю это с гордостью, это будет честью. вы знаете моего менеджера, вы знаете моего промоутера, у нас уже был диалог, так что давайте надеяться, что это произойдёт, как можно раньше. Мы не становимся моложе! Я не могу дождаться, чтобы вернуться в Техас, развиваться и двигаться вперёд, потому что нас ждёт более крупный бой. Я не могу дождаться следующего большого боя», — приводит слова Джошуа Mirror.

Напомним, Джошуа одержал первую победу после двух поражений подряд.

18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий