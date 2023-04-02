Энтони Джошуа вызвал на бой Тайсона Фьюри

«Британский бокс — это потрясающая вещь, и, честно говоря, я ценю каждого из вас, без шуток. Я хотел бы прийти и поговорить с каждым из вас… Вы знаете меня, я стараюсь делать то, что хотят болельщики. Они сказал Фьюри, да? Что ж, мяч на его стороне. Для меня на 100 процентов было бы честью побороться за титул чемпиона мира по версии WBC в супертяжелом весе.