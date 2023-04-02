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2 часа назад

Энтони Петтис победил Роя Джонса-младшего

Чемпионат.comиещё 3

Сегодня, 2 апреля мск, в рамках турнира Gamebred Boxing 4 состоялся бой между экс-чемпионом UFC Энтони Петтисом и легендарным боксёром Роем Джонсом-младшим.

Поединок продлился все восемь раундов. Дело дошло до судейского решения. Рефери отдали победу Энтони Петтису.

Напомним, Петтис дебютировал в профессиональном боксе после долгой и успешной карьеры в ММА. У него по-прежнему есть контракт с PFL, и ожидается, что он вернётся в лигу в сезоне 2023 года, хотя официально это ещё не было объявлено.

За свою профессиональную карьеру Рой Джонс-младший провёл 76 поединков, одержав 66 побед и потерпев десять поражений. Джонс в последний раз выходил на ринг в ноябре 2020 года, когда провёл выставочный бой с Майком Тайсоном. По итогам того противостояния победитель выявлен не был — судьи зафиксировали ничью.

Бокс,Майк Тайсон,
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