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Мурат Гассиев поднялся на 10-ю строчку рейтинга тяжеловесов WBA

Российский и армянский боксёр, бывший чемпион мира по боксу в первом тяжёлом весе Мурат Гассиев поднялся на десятое место рейтинга тяжеловесов Всемирной боксёрской ассоциации (WBA). Возглавляет рейтинг украинец Александр Усик.

Гассиев поднялся на 10-ю строчку рейтинга тяжеловесов WBA
© Чемпионат.com

Напомним, в последнем поединке Гассиев встречался с американцем Майком Балогуном. Бой проходил 3 марта в рамках боксёрского вечера в Ереване.

Мурат завершил противостояние уверенной победой нокаутом, добытой во втором раунде. Таким образом, он стал обладателем чемпионского пояса WBA Inter-Continental в тяжёлом весе.

В общей сложности в активе Гассиева 30 побед (23 из них нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Для Балогуна это первое поражение на профессиональном ринге, до этого у американца было 20 побед (15 нокаутом). Дебют Гассиева на профессиональном ринге состоялся в сентябре 2011 года.

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