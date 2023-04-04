Рой Джонс может провести реванш с Петтисом

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший может провести реванш с бойцом смешанного стиля (ММА) Энтони Петтисом. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель Джонса.
Спортсмены провели боксерский поединок в минувшие выходные, бой завершился победой Петтиса по очкам.
"Бой был достаточно близким. Поэтому мы вполне можем организовать реванш. Это интересно Рою, он не хочет уходить", - сказал собеседник агентства.
Рою Джонсу 54 года, он имеет российское гражданство. На его счету 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений.