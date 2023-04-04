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20 минут назад

Рой Джонс может провести реванш с Петтисом

ТАССиещё 2

Бывший абсолютный чемпион мира по боксу Рой Джонс - младший может провести реванш с бойцом смешанного стиля (ММА) Энтони Петтисом. Об этом ТАСС во вторник сообщил представитель Джонса.

Рой Джонс может провести реванш с Петтисом
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Спортсмены провели боксерский поединок в минувшие выходные, бой завершился победой Петтиса по очкам.

"Бой был достаточно близким. Поэтому мы вполне можем организовать реванш. Это интересно Рою, он не хочет уходить", - сказал собеседник агентства.

Рою Джонсу 54 года, он имеет российское гражданство. На его счету 66 побед (47 нокаутом) и 10 поражений.

Бокс,Рой Джонс,
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