В WBA назвали следующего соперника Усика

Комитет по чемпионским боям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) назвал следующего соперника украинца Александра Усика. Об этом сообщается на странице журналиста Майкла Бенсона в Twitter.

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Усик встретится с британцем Даниелем Дюбуа. Уточняется, что у спортсменов есть 30 дней для заключения контракта на поединок.

29 апреля Усик должен был сразиться с другим британцем, обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри, однако боксеры не смогли договориться о распределении гонораров. Переговоры шли с осени 2022 года.