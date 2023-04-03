$76.45+0.1482.39-0.75
42 минуты назад

В WBA назвали следующего соперника Усика

Lenta.ru

Комитет по чемпионским боям Всемирной боксерской ассоциации (WBA) назвал следующего соперника украинца Александра Усика. Об этом сообщается на странице журналиста Майкла Бенсона в Twitter.

В WBA назвали следующего соперника Усика
Фото: Lenta.ruLenta.ru

Усик встретится с британцем Даниелем Дюбуа. Уточняется, что у спортсменов есть 30 дней для заключения контракта на поединок.

29 апреля Усик должен был сразиться с другим британцем, обладателем чемпионского пояса по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсоном Фьюри, однако боксеры не смогли договориться о распределении гонораров. Переговоры шли с осени 2022 года.

На счету Усика 20 побед в 20 поединках. Он удерживает чемпионские пояса Всемирной боксерской организации (WBO), Международной боксерской федерации (IBF), Международной боксерской организации (IBO) и WBA Super в супертяжелом весе. В активе 25-летнего Дюбуа 19 побед и одно поражение.

Бокс,Майкл Бенсон,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий