$77.95+1.5084.62+2.23
53 минуты назад

Александр Усик анонсировал выход своей книги

Чемпионат.com

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о планах по публикации своей книги.

Усик анонсировал выход своей книги
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Книга готовится, она будет. Моя книга написана в таком формате, что я всё наговаривал своему другу близкому, моему куму, а он это всё писал. Вот просто я говорил моменты, что… Я как-то не могу о себе сказать какие-то вещи, с моей точки зрения, это будет как-то тщетно — говорить о себе в таком формате.

Формат книги таков, что это говорит о моём пути, моём характере и жизни: как я отношусь ко всему происходящему, как преодолеваю трудности. Как смотрю на ситуацию, когда есть жизненные сложности. Какой-нибудь человек скажет: «Всё пропало». Нет, ничего не пропало. Надо просто сесть и посмотреть, перевернуть это вверх дном и посмотреть на это с другой стороны. Просто нужно обдумать ситуацию, как из этого исходить.

Книга будет. Хочется осенью её выпустить на большую аудиторию. Она уже переведена на английский язык и сначала выйдет на Украине», — сказал Усик в эфире YouTube-канала «Киевский торт».

Бокс,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий