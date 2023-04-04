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1 час назад

Усик раскрыл сумму, которую требовал Фьюри за согласие на бой с ним

Чемпионат.com

Чемпион мира по версиям WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик рассказал о сумме, которую требовал чемпион мира в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри за согласие на бой с ним. Напомним, стороны пока так и не договорились. Предполагалось, что они могли сразиться в апреле.

Усик назвал сумму, которую требовал Фьюри за согласие на бой с ним
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Он говорил за какие-то огромные миллионы, что он король, стоит дорого и прочие подобные вещи. Я не уверен, что могу называть те суммы, о которых он говорил, но мне кажется, это более 100 миллионов. Он говорил: «Я Тайсон Фьюри, я же король, я должен получить много».

Я ему написал, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов. Величие бойца — это его поединки, это его путь. А то, что ты заработал 100 миллионов… Через год кто-то заработает 200 миллионов, и о твоих миллионах все забудут. А если ты победишь всех остальных, и у тебя будет четыре пояса, то об этом будут помнить абсолютно все», — сказал Усик на канале Володимир КОБЕЛЬКОВ / «Київський торт» в YouTube.

Бокс,Тайсон Фьюри,Александр Усик,
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