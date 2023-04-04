Усик назвал сумму, которую требовал Фьюри за согласие на бой с ним

«Он говорил за какие-то огромные миллионы, что он король, стоит дорого и прочие подобные вещи. Я не уверен, что могу называть те суммы, о которых он говорил, но мне кажется, это более 100 миллионов. Он говорил: «Я Тайсон Фьюри, я же король, я должен получить много».



Я ему написал, что величие бойца не измеряется деньгами, миллионами или десятками миллионов. Величие бойца — это его поединки, это его путь. А то, что ты заработал 100 миллионов… Через год кто-то заработает 200 миллионов, и о твоих миллионах все забудут. А если ты победишь всех остальных, и у тебя будет четыре пояса, то об этом будут помнить абсолютно все», — сказал Усик на канале Володимир КОБЕЛЬКОВ / «Київський торт» в YouTube.