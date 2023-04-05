Тренер Ковалёва ответил на вопрос по поводу возможного боя Усик – Уайлдер

«Бой Уайлдера и Усика? Я бы хотел увидеть этот поединок. Полагаю, он получился бы очень интересным. Усик и Дюбуа? Это хороший бой. В настоящий момент есть много отличных супертяжеловесов. Вопрос в том, чтобы эти парни вышли на ринг и подрались друг с другом. А вообще есть много хороших супертяжеловесов», — сказал МакГирт на канале ESNEWS в YouTube.