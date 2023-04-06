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18 минут назад

Сборная России примет участие в международном турнире в Венесуэле

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В Каракасе, столице Венесуэлы, пройдут международные пятые Боливарианские игры, в которых примет участие сборная России. Об этом сообщает Федерация бокса России в своём телеграм-канале.

Сборная России примет участие в международном турнире в Венесуэле
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Сегодня мужская команда начала подготовку к турниру в Академии бокса Александра Лебзяка, а женская стала тренироваться в республиканском Олимпийском центре «Озеро Круглое».

В октябре Совет директоров Международной ассоциации бокса проголосовал за допуск спортсменов из России и Беларуси к международным турнирам. Спортсмены смогут выступать под флагом и с гимном своей страны. Напомним, что Международную ассоциацию бокса возглавляет россиянин Умар Кремлёв.

Бокс,Умар Кремлев,СБОРНАЯ РОССИИ,
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