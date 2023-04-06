Известный боксер Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту. Его выходка привела к задержке рейса из Екатеринбурга в Москву, рассказала блогер Анна Данилова. Об этом пишет портал E1.RU.

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Данилова сообщила, что Емельяненко «справил нужду» в одном из помещений аэропорта Кольцово.

Его действия вызвали негодование у охранников и полиции, но, после того, как выяснилась личность хулигана, правоохранители устроили с ним фотосессию, уточнила блогер.

При том, что боксер был пьян, отметила Данилова, его не оштрафовали и не сняли с рейса. По ее мнению, если бы на его месте был рядовой гражданин, он так легко не отделался бы.

«Если бы это был обычный человек, думаю, его бы задержали. А когда популярный, можно все», - предположила блогер.

Вместе с тем, по ее оценке, в самолете Емельяненко вел себя прилично. Он не доставлял никаких проблем экипажу и пассажирам, охотно со всеми фотографировался.