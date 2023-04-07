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1 час назад

«Раскаивается и приносит извинения»: менеджер Емельяненко об инциденте в аэропорту

Мария Иванова

Менеджер бойца Александра Емельяненко Никита Бурчак рассказал, что спортсмен приносит свои извинения за поведение в аэропорту Екатеринбурга. Об этом сообщает «РБК Спорт».

Ранее другие пассажиры заявили СМИ, что Емельяненко был нетрезв и справил нужду в зале ожидания аэропорта Кольцово.

Пассажиры его рейса в это время находились в автобусе с открытыми дверями. Полицейские, которых вызвала охрана, проверили документы Емельяненко и отпустили его, сделав совместные фото, утверждают очевидцы. В итоге рейс вылетел с опозданием на 20 минут.

Боксер Александр Емельяненко устроил скандал в аэропорту

Менеджер бойца заявил, что Емельяненко раскаивается.

«Да, действительно произошла такая неприятная ситуация. Александр раскаивается, и приносит извинения за задержку рейса. <…> К сожалению, такое произошло, ничего хорошего нет в этой ситуации», — подчеркнул Бурчак.

По его словам, сейчас Емельяненко в Москве, у полиции нему нет претензий «да и особо не было». Он поблагодарил сотрудников полиции «за понимание и содействие».

Бокс,Видео,Александр Емельяненко,Аэропорт Кольцово,
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