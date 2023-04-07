Усик обрадовался отмене боя с Фьюри

Украинский боксёр, чемпион мира в супертяжёлом весе по версиям WBA Super, IBO, WBO и IBF Александр Усик прокомментировал сорвавшийся поединок с британским чемпионом по версии WBC Тайсоном Фьюри.
«Очень рад, что бой с Фьюри отменён. Пусть это звучит странно, но я очень счастлив. Теперь вернусь домой. Поймите, я проводил тренировки на протяжении трёх месяцев. Собираюсь повидаться с семьёй и детьми. Бог говорит мне, что так должно было произойти», — сказал Усик на YouTube-канале Владимира Кобелкова.
В августе 2022 года 35-летний Усик победил британца Энтони Джошуа и защитил титулы чемпиона мира. Бой-реванш прошёл в Джидде (Саудовская Аравия). По итогам 12 раундов Усик победил раздельным решением судей. В настоящее время украинец владеет поясами WBA, WBO и IBF в тяжёлом весе. В его активе 20 побед в 20 поединках. Следующим соперником Усика станет британец Даниэль Дюбуа.
В ночь на 4 декабря в Лондоне состоялся третий поединок Тайсона Фьюри и Дерека Чисоры, которые сразились за чемпионский титул в тяжёлом весе по версии WBC. Поединок закончился в 10-м раунде из-за остановки рефери. В итоге победу техническим нокаутом одержал Фьюри и сохранил чемпионский титул. На счету 34-летнего Тайсона Фьюри 33 победы и одна ничья.