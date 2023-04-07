Усик обрадовался отмене боя с Фьюри

«Очень рад, что бой с Фьюри отменён. Пусть это звучит странно, но я очень счастлив. Теперь вернусь домой. Поймите, я проводил тренировки на протяжении трёх месяцев. Собираюсь повидаться с семьёй и детьми. Бог говорит мне, что так должно было произойти», — сказал Усик на YouTube-канале Владимира Кобелкова.