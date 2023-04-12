Британский тренер назвал слабые стороны Усика

«Он меньше Даниэля. Понимаю, люди могут не согласиться, но Даниэль является одним из опаснейших нокаутеров в супертяжелом весе. Я верю, что он самый опасный», — заявил Макгиган, добавив, что Усик к тому же стал старше с момента последнего выхода на ринг.