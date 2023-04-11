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«Это большой урон здоровью». Усик объяснил, почему не нокаутировал Джошуа

Чемпион WBA, IBF и WBO в супертяжёлом весе украинец Александр Усик объяснил, почему он не нокаутировал американца Энтони Джошуа.

«Это большой урон здоровью». Усик объяснил, почему не нокаутировал Джошуа
© Чемпионат.com

«Почему вы так кровожадны? Есть победа, всё отлично. Почему человек должен падать? У него есть мать и отец. Если человек падает, это большой урон здоровью. Я не за это», — приводит слова Усика журналист Майкл Бенсон в социальных сетях.

Напомним, боксёры встречались в августе 2022 года. Бой продлился 12 раундов, по итогам которых победу раздельным решением судей одержал Усик (113:115, 115:113, 116:112). Это был бой-реванш боксёров. В первом поединке, который состоялся в Англии в сентябре 2021 года, победу также одержал Усик, выигравший единогласным решением судей.

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