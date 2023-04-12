Бивол не станет менять весовую категорию для реванша с Альваресом

— Бивол уже победил его. Он не так мотивирован, и на самом деле перед ним не стоит такой уж большой задачи. Поэтому они должны выполнить определенные условия, о которых мы просим, и одно из этих условий прямо сейчас — Бивол хочет драться с ним в весовой категории 168 фунтов.



Говорить «Я совершил ошибку» про свой вес в тот момент, когда ты проигрываешь, звучит неправильно, потому что это не было ошибкой, когда ты победил чемпиона WBO Сергея Ковалева. Так почему сейчас это не ваша весовая категория?



Команда Канело говорит: «Хотим матч-реванш, но я не вижу никаких действий или каких-либо шагов, которые предпринимаются для реализации этого, — приводит слова Корнилова Little Giant Boxing.