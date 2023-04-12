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15 минут назад

Бивол не станет менять весовую категорию для реванша с Альваресом

Матч ТВ

Менеджер российского боксера Дмитрия Бивола Вадим Корнилов отметил, что они не согласны провести реванш с мексиканцем Канело Альваресом в суперсреднем весе, а не в полутяжелом, как в предыдущем поединке. За новую весовую категорию высказывается команда Альвареса.

Бивол не станет менять весовую категорию для реванша с Альваресом
Фото: Матч ТВМатч ТВ

В мае прошлого года Бивол победил Альвареса единогласным судейским решением.

— Бивол уже победил его. Он не так мотивирован, и на самом деле перед ним не стоит такой уж большой задачи. Поэтому они должны выполнить определенные условия, о которых мы просим, и одно из этих условий прямо сейчас — Бивол хочет драться с ним в весовой категории 168 фунтов.

Говорить «Я совершил ошибку» про свой вес в тот момент, когда ты проигрываешь, звучит неправильно, потому что это не было ошибкой, когда ты победил чемпиона WBO Сергея Ковалева. Так почему сейчас это не ваша весовая категория?

Команда Канело говорит: «Хотим матч-реванш, но я не вижу никаких действий или каких-либо шагов, которые предпринимаются для реализации этого, — приводит слова Корнилова Little Giant Boxing.

32 летний Бивол выиграл 21 поединок (11 — нокаутом).

Трансляции боксерских поединков проходят на федеральном канале «Матч ТВ», а также сайтах matchtv.ru и sportbox.ru.

Бокс,Вадим Корнилов,Дмитрий Бивол,Сергей Ковалев,
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