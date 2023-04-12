«Ой, я извиняюсь». Усик едва не стал участником разборки на трассе в Киеве

«Например, было, что один тип подрезал нас. Тогда у Сани была Toyota Land Cruiser 200, и вот тот выскочил из машины, начал стучать в окно, а у Саши была очень тонированная машина, даже рук на руле не было видно. Александр опускает стекло, тип меняется в лице и говорит: «Ой, я извиняюсь».



Что Саша? Ничего, посмеялся», — рассказал Голуб на YouTube-канале Sport Arena.