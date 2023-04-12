Поветкин – об Усике: «С ним что-то произошло, чего мы не знаем»

«Бой Фьюри против Усика? Я бы однозначно болел за Усика. Даже сейчас. Потому что он славянин.



С Сашей что-то произошло, чего мы не знаем. У меня нет к нему какого-то негатива. Я прекрасно понимаю, что он живет в этой стране. Мы же не знаем, что там происходит, как происходит. Он так решил, пусть так будет.



Я это не проглочу, конечно, оскорбления в свою сторону... Когда мы увидимся, я обязательно у него спрошу, почему [он так считает]. Я не позволял себе оскорблять никого», – сказал бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин.