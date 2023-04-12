$82.18+2.6889.73+2.63
20 минут назад

Поветкин – об Усике: «С ним что-то произошло, чего мы не знаем»

Sports.ru

Александр Поветкин рассказал об отношении к Александру Усику.

Поветкин – об Усике: «С ним что-то произошло, чего мы не знаем»
Фото: Sports.ruSports.ru

«Бой Фьюри против Усика? Я бы однозначно болел за Усика. Даже сейчас. Потому что он славянин.

С Сашей что-то произошло, чего мы не знаем. У меня нет к нему какого-то негатива. Я прекрасно понимаю, что он живет в этой стране. Мы же не знаем, что там происходит, как происходит. Он так решил, пусть так будет.

Я это не проглочу, конечно, оскорбления в свою сторону... Когда мы увидимся, я обязательно у него спрошу, почему [он так считает]. Я не позволял себе оскорблять никого», – сказал бывший чемпион мира в тяжелом весе Александр Поветкин.

Бокс,Александр Поветкин,Александр Усик,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий