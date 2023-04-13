США и Великобритания выйдут из IBA и создадут свою организацию

США и Великобритания возглавят группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать новый международный орган управления боксом. Об этом сообщает Inside the Games.

Завтра группа национальных федераций объявит о создании нового международного руководящего органа по боксу в попытке сохранить место этого вида спорта в олимпийской программе.

Группа стран во главе с США и Великобританией официально подтвердит, что они выходят из Международной ассоциации бокса (IBA), чтобы создать новую организацию под названием Всемирный бокс».

Завтра должен состояться онлайн-брифинг, в котором примут участие лидирующие боксёрские организации. Они обещают сделать «важное глобальное заявление относительно будущего олимпийского бокса».