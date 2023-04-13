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IBA призвала отменить отбор на ОИ-2024 через Европейские игры из-за неучастия россиян

Международная ассоциация бокса (IBA) обратилась в Международный олимпийский комитет (МОК) с просьбой отозвать у Европейских игр 2023 года статус квалификационного турнира к Олимпийским играм 2024 года из-за отсутствия на них россиян и белорусов. Об этом сообщает РИА Новости.

IBA призвала отменить отбор на ОИ-2024 через Европейские игры из-за неучастия россиян
© globallookpress.com

В IBA подчеркнули, что решение Европейских олимпийских комитетов о недопуске российских и белорусских спортсменов оставило их без возможности пройти квалификацию на Игры в Париже. По этой причине Европейские игры 2023 года больше не могут оставаться признанным МОК отборочным турниром.

«IBA подтверждает свою приверженность справедливым возможностям для всех спортсменов, независимо от их национальности, и будет отстаивать права каждого из них. Подход "спортсмен превыше всего" должен превалировать, и в нашем спорте не должно быть места политике. IBA демонстрирует это своими действиями», — подчеркнули в организации.

Напомним, что в 2019 году МОК приостановил членство IBA в организации. Боксерский турнир на Олимпиаде был сохранен, но на Играх в Токио его проводила специальная комиссия МОК.

В июне 2022 года МОК заявил, что боксерский турнир на ОИ-2024 в Париже снова пройдет не под эгидой IBA. В феврале 2023 года МОК подтвердил, что мужской и женский чемпионаты мира по боксу, проводимые организацией, не будут отборочными соревнованиями к Олимпиаде.

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