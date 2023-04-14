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45 минут назад

IBA пригрозила санкциями странам в случае их вступления в альтернативную ассоциацию

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Международная ассоциация бокса (IBA) раскритиковала идею создания нового международного органа управления боксом, который должен получить название «Всемирный бокс». IBA пригрозила исключить любые страны, которые примут участие в её реализации. Ранее стало известно, что США и Великобритания возглавят группу стран, выходящих из IBA, чтобы создать этот орган.

IBA пригрозила санкциями странам в случае их вступления в альтернативную ассоциацию
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Нет каких-либо причин для создания мошеннической организации, кроме как попытки разрушить целостность Международной ассоциации бокса. Международная ассоциация бокса решительно осуждает попытки отдельных лиц подорвать успехи, достигнутые IBA за последние годы для обеспечения боксёрам наилучшего возможного будущего. Амбиции отдельных лиц никогда не послужат прочной основой для успешной организации, равно как и деструктивные мотивы, которые привели к созданию этой мошеннической организации», — говорится в заявлении IBA на её официальном сайте.

За нарушение устава Международная ассоциация бокса готова исключать национальные федерации из членов IBA, а также лишать статуса должностных лиц, которые станут членами другой международной боксёрской ассоциации.

Бокс,
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