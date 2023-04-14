IBA пригрозила санкциями странам в случае их вступления в альтернативную ассоциацию

«Нет каких-либо причин для создания мошеннической организации, кроме как попытки разрушить целостность Международной ассоциации бокса. Международная ассоциация бокса решительно осуждает попытки отдельных лиц подорвать успехи, достигнутые IBA за последние годы для обеспечения боксёрам наилучшего возможного будущего. Амбиции отдельных лиц никогда не послужат прочной основой для успешной организации, равно как и деструктивные мотивы, которые привели к созданию этой мошеннической организации», — говорится в заявлении IBA на её официальном сайте.