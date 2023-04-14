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«Сплошные обещания. Ты и с Усиком обещал подраться». Джойс раскритиковал Фьюри

Временный чемпион WBO в супертяжёлом весе, британец Джо Джойс ответил на вопрос по поводу возможного поединка с соотечественником Тайсоном Фьюри. Ранее тот говорил, что согласится на бой с ним.

Боец Джойс раскритиковал Фьюри
© чемпионат

«Отец Тайсона говорит, что в поединке со мной нет никакого смысла. Хорошо, ну а как быть с Александром Усиком? Этот бой тоже не имеет никакого смысла? Тайсон должен был согласиться на поединок с Александром, и это факт. И вообще, чем он постоянно занимается? Одни обещания. Он ведь и мне обещал бой. Так что он действительно много болтает. И было бы неплохо, если бы слова у него подтверждались делами», — сказал Джойс на канале Pro Boxing Fans в

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