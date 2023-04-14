$81.68-0.4290.00+0.24
53 минуты назад

Дэвин Хэйни объяснил, почему согласился провести бой с Василием Ломаченко

Чемпионат.com

Абсолютный чемпион мира в лёгком весе (до 61,2 кг), американец Дэвин Хэйни высказался о предстоящем поединке с представителем Украины Василием Ломаченко. Их бой должен состояться 20 мая в Лас-Вегасе (США).

Дэвин Хэйни объяснил, почему согласился провести бой с Василием Ломаченко
Фото: чемпионатчемпионат

«Не сказал бы, что это самый большой бой, который я могу провести в 135 фунтах, но определённо он самый тяжёлый. Безусловно, Ломаченко пользуется уважением и обладает опытом. Конечно, можно было бы провести более крупные бои в денежном плане. Я мог ничего не делать и просто ждать. Но речь идёт о моём наследии. У Ломы есть репутация, и он когда-то был номером один в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», — приводит слова Хэйни BoxingScene.

Бокс,Василий Ломаченко,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыНовый год 2023ПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФотоНовый год 2023
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидеоНовый год 2023
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиЧМ-2022Около спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьиНовый год 2023
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметы2023 годЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Отдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводителиНовости путешествий