Дэвин Хэйни объяснил, почему согласился провести бой с Василием Ломаченко

«Не сказал бы, что это самый большой бой, который я могу провести в 135 фунтах, но определённо он самый тяжёлый. Безусловно, Ломаченко пользуется уважением и обладает опытом. Конечно, можно было бы провести более крупные бои в денежном плане. Я мог ничего не делать и просто ждать. Но речь идёт о моём наследии. У Ломы есть репутация, и он когда-то был номером один в списке лучших бойцов вне зависимости от весовой категории», — приводит слова Хэйни BoxingScene.