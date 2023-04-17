Бивол сделал заявление о возможном бое с Альваресом

«У Канело была возможность провести матч-реванш, но он ею не воспользовался. Опять же, теперь он хочет подраться с кем-нибудь другим. Я не знаю, желает ли он поединка со мной, но я не собираюсь его ждать.



Я иду своим путём. Если он захочет, может провести бой со мной. Хотя мы могли бы встретиться и раньше. Поединок мог бы пройти в мае. И почему бой не может пройти в 168 фунтах? Если поединок состоится в этой весовой категории, больше никаких оправданий [у него] не будет», – сказал Бивол на канале K.O. Artist Sports в YouTube.