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«Больше никаких оправданий». Бивол сделал заявление о возможном бое с Альваресом

Чемпион мира по версии WBA в полутяжёлом весе (до 79,4 кг), российский боксёр Дмитрий Бивол рассказал, что готов спуститься во второй средний вес, чтобы провести поединок со звёздным мексиканцем Саулем Альваресом. Альварес ранее заявлял, что хотел бы подраться вновь в рамках полутяжёлого веса.

Бивол сделал заявление о возможном бое с Альваресом
© Чемпионат.com

«У Канело была возможность провести матч-реванш, но он ею не воспользовался. Опять же, теперь он хочет подраться с кем-нибудь другим. Я не знаю, желает ли он поединка со мной, но я не собираюсь его ждать.

Я иду своим путём. Если он захочет, может провести бой со мной. Хотя мы могли бы встретиться и раньше. Поединок мог бы пройти в мае. И почему бой не может пройти в 168 фунтах? Если поединок состоится в этой весовой категории, больше никаких оправданий [у него] не будет», – сказал Бивол на канале K.O. Artist Sports в YouTube.

Напомним, в мае прошлого года Дмитрий Бивол выиграл у Сауля Альвареса и защитил титул чемпиона мира в полутяжёлом весе по версии WBA Super.

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