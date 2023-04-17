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Майк Тайсон рассказал, какой боксёр должен подраться с Биволом вместо Альвареса

Бывший абсолютный чемпион мира в тяжёлом весе Майк Тайсон признался, что хотел бы увидеть поединок соотечественника Дэвида Бенавидеса с россиянином Дмитрием Биволом. По мнению Тайсона, едва ли у Бенавидеса получится провести бой с представителем Мексики Саулем Альваресом, чего он так хочет.

Тайсон рассказал, какой боксёр должен подраться с Биволом вместо Альвареса
© Чемпионат.com

«Не думаю, что он сразится с Альваресом. Поэтому я бы предпочёл, чтобы он провёл поединок с парнем, который победил Канело – с Дмитрием Биволом», — сказал Тайсон на канале Hotboxin' with Mike Tyson в YouTube.

И Бивол, и Бенавидес являются непобеждёнными боксёрами. В активе Дмитрия 21 победа в 21 бою (11 побед были добыты нокаутом). На счету Бенавидеса 27 побед в 27 боях (23 победы нокаутом).

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