Стало известно о срыве боя между Биволом и Бетербиевым в 2023 году

«Мы обсуждали проведения боя в июне-июле в ОАЭ или в США, но суммы, которые поднимались в обсуждениях — то, чего мы хотели осуществить, у нас не получилось осуществить».



В этом бою есть две стороны, и обе — боксеры из топ-10 рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, и обе хотят зарабатывать деньги. Они оба хотят, чтобы этот бой стоил того. Я полагаю, что они смотрят на это с такой же точки зрения», — сказал Корнеев в эфире Big Fight Weekend.