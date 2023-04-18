Стало известно о срыве боя между Биволом и Бетербиевым в 2023 году

Российские боксеры Дмитрий Бивол и Артур Бетербиев не встретятся в поединке за звание абсолютного чемпиона мира в полутяжелом весе в 2023 году. Об этом рассказал менеджер Бивола Вадим Корнеев.
«Мы обсуждали проведения боя в июне-июле в ОАЭ или в США, но суммы, которые поднимались в обсуждениях — то, чего мы хотели осуществить, у нас не получилось осуществить».
В этом бою есть две стороны, и обе — боксеры из топ-10 рейтинга лучших боксеров мира независимо от весовой категории, и обе хотят зарабатывать деньги. Они оба хотят, чтобы этот бой стоил того. Я полагаю, что они смотрят на это с такой же точки зрения», — сказал Корнеев в эфире Big Fight Weekend.
29 января Артур Бетербиев одержал победу над Энтони Ярдом. В восьмом раунде после нокдауна угол британского боксера выбросил белое полотенце. Россиянин техническим нокаутом одержал победу, которая стала для него 19-й в профессиональной карьере.
6 ноября Бивол победил представителя Хильберто Рамиреса в поединке за титул чемпиона мира в полутяжелом весе по версии WBA. Бой продлился все 12 раундов и завершился победой Бивола единогласным решением судей. Для Бивола эта защита титула стала десятой.