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46 минут назад

Фьюри отреагировал на информацию о бое против Усика на турнире в Саудовской Аравии

Советский спорт

Там же должны подраться Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

Фьюри отреагировал на информацию о бое против Усика в Саудовской Аравии
Фото: WBAWBA

Британец Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о проведении боя с украинцем Александром Усиком на боксерском турнире в Саудовской Аравии.

По некоторым данным, там же должны провести поединок американец Деонтей Уайлдер и британец Энтони Джошуа.

«Я могу подтвердить, что эти слухи – абсолютная чушь», – заявил британец в соцсети.

Фьюри и Усик должны были подраться в апреле этого года, однако, стороны не смогли уладить детали контракта. Так, британца не устроил пункт о реванше, а украинца – финансовые требования оппонента.

Бокс,Деонтей Уайлдер,Тайсон Фьюри,Энтони Джошуа,Александр Усик,
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