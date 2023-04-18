Фьюри отреагировал на информацию о бое против Усика в Саудовской Аравии

Там же должны подраться Деонтей Уайлдер и Энтони Джошуа.

Фото: WBA WBA

Британец Тайсон Фьюри прокомментировал слухи о проведении боя с украинцем Александром Усиком на боксерском турнире в Саудовской Аравии.

По некоторым данным, там же должны провести поединок американец Деонтей Уайлдер и британец Энтони Джошуа.

«Я могу подтвердить, что эти слухи – абсолютная чушь», – заявил британец в соцсети.