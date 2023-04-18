Бивол: возможно, вернёмся к разговору о поединке с Бетербиевым

Чемпион в полутяжёлом весе по версии WBA Super Дмитрий Бивол рассказал о возможном поединке с соотечественником и обладателем поясов по версиям IBF, WBC и WBO Артуром Бетербиевым.
«Я постоянно говорил своей команде: «Давайте организуем этот бой». Шли переговоры, но потом сказали, что в плане бизнеса из этого пока ничего не выйдет. Возможно, мы ещё вернёмся к этому разговору», — заявил Бивол в подкасте Big Fight Weekend.
28 января Артур Бетербиев в Лондоне (Великобритания) победил британца Энтони Ярда. На кону стояли все чемпионские пояса россиянина.
Дмитрий Бивол 5 ноября 2022 года единогласным решением судей одержал победу над Хильберто Рамиресом, нанеся 31-летнему мексиканцу первое поражение в карьере. На счету Бивола 21 победа на профессиональном ринге (11 – нокаутом) и ни одного поражения.