Бивол: возможно, вернёмся к разговору о поединке с Бетербиевым

«Я постоянно говорил своей команде: «Давайте организуем этот бой». Шли переговоры, но потом сказали, что в плане бизнеса из этого пока ничего не выйдет. Возможно, мы ещё вернёмся к этому разговору», — заявил Бивол в подкасте Big Fight Weekend.