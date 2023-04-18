Арман Царукян исключён из карда турнира UFC Vegas 72

Новым главным событием UFC Vegas 72 станет поединок между восьмым номером рейтинга легчайшей весовой категории Сонгом Ядонгом (Китай) и десятым в списке лучших бойцов дивизиона Рики Симоном (США).

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Россиянин Арман Царукян, который изначально должен был сразиться в главном бою спортивного шоу с бразильцем Ренато Мойкано, в турнире участие не примет. Об этом информирует пресс-служба UFC.