Президент WBC отказался санкционировать бой Бивола и Бетербиева

«До сегодняшнего дня такова позиция WBC. Пока не будет бокса на Украине, мы не примем бокс в России. По крайней мере, он не будет санкционирован WBC», — приводит слова Сулеймана Boxing News со ссылкой на его выступление на канале Izquierdazo Boxeo в YouTube.