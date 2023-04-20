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1 час назад

Менеджер Усика рассказал, когда состоится его бой с Даниэлем Дюбуа

Чемпионат.com

Эгис Климас, менеджер чемпиона мира по версиям WBA, WBO и IBF в супертяжёлом весе Александра Усика, поделился подробностями относительно организации поединка своего клиента с обязательным претендентом на титул WBA Даниэлем Дюбуа.

Менеджер Усика рассказал, когда состоится его бой с Даниэлем Дюбуа
Фото: Чемпионат.comЧемпионат.com

«Даниэль Дюбуа является обязательным претендентом по линии WBA. Сейчас мы ведём переговоры с его стороной. Надеюсь, сделка будет заключена, и нам не потребуются промоутерские торги. Однако если прогресса в переговорах в ближайшие пару дней добиться не получится, то, вполне вероятно, дело закончится промоутерскими торгами. Когда примерно будет бой? В конце июля — начале августе», – сказал Климас на канале iD Boxing в YouTube.

Бокс,Александр Усик,
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