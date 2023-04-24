Промоутер Усика высказался об организации супертурнира в Саудовской Аравии

Александр Красюк, промоутер украинского боксера Александра Усика, высказался о проведении супертурнира в Саудовской Аравии. Слова Красюка приводит BT Sport.

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Промоутер выразил уверенность в том, что устроить подобное соревнование возможно. Он отметил, что организаторы без труда смогут подписать договор на поединок с Усиком, а также британцем Энтони Джошуа и американцем Деонтеем Уалдером. «Под вопросом остается всего один момент. Это непростой человек (Тайсон Фьюри), который будет вести свою игру и пытаться выжать для себя столько денег, сколько сможет», — заявил Красюк.

14 апреля стало известно, что в декабре 2023 года в Саудовской Аравии планируют организовать турнир с участием четырех боксеров. «Назначены три боя: Фьюри против Усика, Уайлдер против Джошуа и два победителя этих боев встретятся друг с другом», — пояснил английский бизнесмен Саймон Джордан.

29 апреля Фьюри должен был провести бой с Усиком, однако 22 марта было объявлено об отмене боя. Спортсмены не смогли договориться о распределении гонораров.