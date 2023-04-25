Хрюнов рассказал, когда будет анонсирован следующий бой Александра Емельяненко

«Услышите что-то очень громкое 26 апреля. Бой 100% пройдёт 26 мая. Он в прекрасной форме, тренируется. Бой будет по MMA», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом « Чемпионата» Сергеем С орокиным.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.