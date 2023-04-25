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Хрюнов рассказал, когда будет анонсирован следующий бой Александра Емельяненко

Известный российский промоутер Владимир Хрюнов рассказал, что российский боец смешанных единоборств Александр Емельяненко проведёт свой следующий поединок 26 мая.

Хрюнов рассказал, когда будет анонсирован следующий бой Александра Емельяненко
© Instagram (организация запрещена в России)

«Услышите что-то очень громкое 26 апреля. Бой 100% пройдёт 26 мая. Он в прекрасной форме, тренируется. Бой будет по MMA», — сказал Хрюнов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Сергеем Сорокиным.

В последнем поединке, который состоялся 16 декабря, Александр встречался с бойцом поп-ММА Святославом Коваленко. Противостояние проходило в рамках турнира «Бойцовский клуб РЕН ТВ» и продлилось все три раунда. Победу раздельным решением судей одержал Коваленко. В общей сложности Емельяненко провёл в смешанных единоборствах 38 боёв, в которых одержал 28 побед, потерпел девять поражений, а один поединок с его участием завершился вничью.

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