Российские и белорусские боксеры выступят на чемпионате мира в Узбекистане

В это воскресенье в столице Узбекистана Ташкенте стартует чемпионат мира по боксу среди любителей. Соревнования пройдут до 14 мая и станут знаковыми для российских и белорусских атлетов. И вот почему.

Фото: Российская Газета Российская Газета

Как известно, по неспортивным причинам практически во всех видах спорта, особенно командных, Россия уже год как не принимает участия. Но порой бывают и хорошие новости. Приятно удивила Международная ассоциация бокса (IBA), допустившая россиян и белорусов к официальным турнирам. Более того, боксеры будут выступать со своим флагом и гимном. Большой успех, учитывая современные реалии.

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Как сообщили в Федерации бокса России, к соревнованиям вернутся не только спортсмены, но и технические и официальные лица из России и Беларуси.

- Всем спортсменам должны быть предоставлены равные условия. IBA обязана обеспечивать равное отношение к спортсменам и официальным лицам турниров, независимо от их национальности и места жительства. Согласно решению, к соревнованиям вернутся судьи и технические официальные лица из России и Беларуси, а все боксеры будут выступать под флагами своих стран, - говорится в сообщении Федерации бокса России.

Отметим, что в чемпионате мира-2023 примут участие более 640 спортсменов из 104 стран со всех пяти континентов. Не обошлось без скандалов - несколько стран, в частности, США, Ирландия, Финляндия, Польша, Чехия и Швеция, отказались приезжать на турнир. Разумеется, столь недальновидное решение никакого отношения к спорту не имеет. Впрочем, сильно горевать по этому поводу тоже не стоит: в Узбекистане будет достаточно известных боксеров, которые наверняка подарят зрителям классное зрелище.

По сообщению Национального олимпийского комитета Узбекистана, призовой фонд достиг рекордного уровня. Так, за "золото" предусмотрен бонус в размере 200 000 долларов, за "серебро" - 100 000, за "бронзу" - 50 000.

Между тем

На следующей неделе в среду футбольный "Урал", возглавляемый белорусским специалистом Виктором Гончаренко, может выйти в финал Кубка России. Коллективу из Екатеринбурга предстоит ответный матч против ЦСКА. Первый поединок между этими командами в Москве завершился вничью - 1:1.

Сложно сказать, в чью пользу сыграет результат первой встречи. С одной стороны, уральцы не уступили на выезде одному из лидеров российской Премьер-лиги, с другой - подопечные Гончаренко упустили победу на последних минутах, пропустив с пенальти.