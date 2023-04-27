Эдгард Запашный обратился к Кудряшову перед его боем с американцем Шумейкером

Бывший претендент на титул чемпиона мира в первом тяжёлом весе (до 90,7 кг) Дмитрий Кудряшов разместил новый пост на своей странице в социальных сетях, оставив краткое сообщение в преддверии своего поединка с представителем США Сэмом Шумейкером. Бой состоится сегодня, 27 апреля. Противостояние состоится в рамках боксёрского вечера, организованного промоушеном Pravda.